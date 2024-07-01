البعثة الأممية لحقوق الإنسان: انتهاكات إسرائيل بحق أسرى فلسطين خرق واضح للقوانين الدولية

قال رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان الدكتور هيثم أبو سعيد، إن الأسرى الفلسطينيين يعانون الكثير من الانتهاكات التي تعتبر خرقا واضحا للقوانين الدولية والنظم والاعتبارات التي توجب معاملة الأسرى والمعتقلين بشكل محترم.

وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، أنّ إسرائيل لا تقيم وزنا للاعتبارات القانونية الدولية.

وشدد على أن ما يحدث حاليا في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو على أي بقعة من الأراضي الفلسطينية يشهد خرقا واضحا للقوانين وتعسفا دون أي موجبات قانونية أو إدعاءات.

ولفت إلى أن الفلسطينيين يعتقلون دون أن يدركوا سبب اعتقالهم، مؤكدا استخدام الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين دروعًا بشرية في خرق للقوانين الدولية.

وأفاد بأن القوانين الدولية تنص على وجوب معاملة الأسير والمعتقل، مشيرا إلى اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على حفظ كرامة الأسير وتعطيه حق الدفاع عن نفسه كما تعطيه حق التعبير عن الرأي الخاص.