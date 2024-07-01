لجنة الانتخابات في موريتانيا تعلن رسميا فوز الغزواني بولاية رئاسية ثانية

أعلنت لجنة الانتخابات في موريتانيا، مساء الاثنين، فوز المرشح محمد ولد الشيخ الغزواني بولاية رئاسية ثانية، بعد حصوله على 56.12%.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، تقدم الغزواني بفارق كبير على منافسه الرئيسي بيرام الداه عبيدي، الذي حصل على 22.10%.

وأعلن عبيدي، خلال مؤتمر صحفي الأحد، أنّه لن يعترف بالنتائج الصادرة عن «اللجنة الوطنية المستقلّة للانتخابات التابعة للغزواني» والتي يتهمها بأنّها أداة للسلطة.

وحل حمادي ولد سيدي المختار، مرشح حزب «تواصل» الإسلامي، القوة المعارضة الرئيسية في الجمعية الوطنية، في المركز الثالث مع 13% من الأصوات التي تم فرزها حتى الآن.

وأكّد المختار السبت، أنّه سيبقى «يقظاً لأيّ انتهاك»، داعياً المواطنين إلى الابتعاد عن كل ما من شأنه بث الفوضى والإخلال بالسلم الأهلي.