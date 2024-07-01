نظمت محافظة جنوب سيناء احتفالية كبرى على المسرح المكشوف في الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ، احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو.

شهد الاحتفالية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، والمهندس تامر مكرم، رئيس جمعية مستثمري شرم الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ورجال الأعمال والمستثمرين في شرم الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعواقل ومشايخ القبائل البدوية.

شملت الاحتفالية مجموعة من الأغاني الوطنية لفريق كورال شرم الشيخ، وعروض الجمباز، واستعراضات لفرقة طور سيناء للفنون الشعبية، وأداء أغاني وطنية من بعض مواهب أبناء جنوب سيناء.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن ثورة 30 يونيو جاءت تأكيدًا لإرادة الشعب المصري في التغيير، وشهدت نجاح هذا الشعب العظيم في التغيير ووضع خارطة طريق جديدة لإدارة البلاد، مؤكدًا التلاحم والتكاتف بين الشعب وقواته المسلحة والشرطة المدنية للحفاظ على الهوية المصرية والثقافة الوطنية، وإنقاذ البلاد من الفرقة والدمار.

ووجه المحافظ التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة والشرطة المصرية، مؤكدًا أن مصر بقيادة الرئيس السيسي استطاعت إعادة الوطن إلى المسار الصحيح نحو تحقيق الأمن والاستقرار، وأنطلقت في عهد جديد من البناء والتنمية، حققت العديد من الإنجازات التي شهد بها العالم على مدار السنوات الماضية.

وختم كلمته بالتهنئة لمواطني جنوب سيناء بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو، التي وضعت اللبنة الأولى في بناء الجمهورية الجديدة، وأبرزت الطفرة التنموية التي شهدتها جنوب سيناء، مع التركيز على تلبية احتياجات المواطنين داخل القرى والوديان والتجمعات البدوية، بجانب الجهود المستمرة في تحقيق التطوير الشامل للمدن.