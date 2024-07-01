 الأهلي يسجل الهدف رقم 3000 للأهلي - بوابة الشروق
الإثنين 1 يوليه 2024 8:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الأهلي يسجل الهدف رقم 3000 للأهلي

محمود باهي
نشر في: الإثنين 1 يوليه 2024 - 8:16 م | آخر تحديث: الإثنين 1 يوليه 2024 - 8:16 م

واصل عمرو السولية لاعب وسط الأهلي توهجه مع الفريق خلال مشواره ببطولة الدوري في الجولة الأخيرة.

وهز السولية شباك طلائع الجيش بهدف ليتقدم الأهلي بثنائية دون رد بعد مرور 34 من المباراة المؤجلة من الجولة 12 ببطولة الدوري، والتي تقام على ملعب الكلية الحربية.

وسلط الحساب الرسمي للأهلي على منصة إكس الضوء على رقم مميز لهدف السولية بالإشارة إلى أنه رقم 3000 للأهلي في المواسم المكتملة ببطولة الدوري على مدار تاريخه.

ورفع السولية رصيده إلى 3 أهداف هذا الموسم، حيث سجل هدفا في مرمى سيمبا التنزاني بدور الثمانية لدوري الأبطال وهدف بمرمى الداخلية في لقاء مؤجل من الجولة 12.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك