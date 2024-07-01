الأهلي يسجل الهدف رقم 3000 للأهلي

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واصل عمرو السولية لاعب وسط الأهلي توهجه مع الفريق خلال مشواره ببطولة الدوري في الجولة الأخيرة.

وهز السولية شباك طلائع الجيش بهدف ليتقدم الأهلي بثنائية دون رد بعد مرور 34 من المباراة المؤجلة من الجولة 12 ببطولة الدوري، والتي تقام على ملعب الكلية الحربية.

وسلط الحساب الرسمي للأهلي على منصة إكس الضوء على رقم مميز لهدف السولية بالإشارة إلى أنه رقم 3000 للأهلي في المواسم المكتملة ببطولة الدوري على مدار تاريخه.

ورفع السولية رصيده إلى 3 أهداف هذا الموسم، حيث سجل هدفا في مرمى سيمبا التنزاني بدور الثمانية لدوري الأبطال وهدف بمرمى الداخلية في لقاء مؤجل من الجولة 12.