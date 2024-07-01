محافظ الغربية يحتفل بالذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو في المركز الثقافي بطنطا

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم الاحتفالية الفنية التي أقامها المركز الثقافي بطنطا بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو المجيدة، والتي تتزامن مع مرور 6 أعوام على افتتاح المركز.

حضر الاحتفالية الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والعميد هاني عامر، المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد فارس الأشوح، والعقيد المعتصم بالله من المنطقة الشمالية العسكرية، والمستشار عمرو حتاتة، المستشار القانوني للمحافظة، والمقدم إبراهيم عيد من الأمن الوطني، بالإضافة إلى لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الغربية.

استقبل المركز الثقافي الحضور بديفيله فني فرعوني مستوحى من مصر القديمة، وعقب ذلك افتتح المحافظ ومرافقوه معرض رسوم الأطفال حول إنجازات الجمهورية الجديدة. خلال جولته التفقدية في أركان المعرض، أشاد المحافظ بجودة المعروضات والحس الوطني الذي يتمتع به الأطفال، ومدى مهارتهم في توثيق تلك الإنجازات، كما استمع المحافظ لعزف موهبتين من ذوي الهمم.

استهل الحفل فقراته بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتلاوة القرآن الكريم، ثم عرض أوبريت فني حول ثورة 30 يونيو بطولة أطفال برنامج "مواهبنا مستقبلنا" من إقليم غرب ووسط الدلتا، وهو البرنامج الذي أطلقته هيئة قصور الثقافة لاكتشاف ودعم الموهوبين في الأقاليم في المجالات الفنية المختلفة. وقد حاز العرض على إعجاب وإشادة الجمهور. وقام الأطفال بعد ذلك بتوزيع الورود وأعلام مصر على الحضور احتفالًا بالعيد الـ72 للشرطة المصرية.

استمر الحفل بعرض بعنوان "تحيا مصر" قدمته مواهب الباليه بالمركز الثقافي، وعرض فيلم تسجيلي عن ثورة 30 يونيو المجيدة.

اختتم الحفل فقراته بعرض غنائي وطني متميز لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية، قدموا خلاله مجموعة متميزة من الأغاني الوطنية الخالدة وأغاني وطنية وحماسية بمصاحبة استعراضات لمواهب المركز بفصل الباليه، نالت استحسان الجميع وسط مشاركة الحضور برفع الأعلام.

وجه المحافظ التهنئة لأهالي محافظة الغربية بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو، التي وضعت اللبنة الأولى في بناء الجمهورية الجديدة وصححت المسار. حيث شهدت مصر عهدًا جديدًا من البناء والتنمية، وحققت العديد من الإنجازات التي شهد بها العالم على مدار السنوات الماضية، داعيًا المولى -عز وجل- أن يعيد هذه الأيام على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.