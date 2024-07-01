كتائب شهداء الأقصى تستهدف جنودا إسرائيليين بعملية مركبة

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أعلنت "كتائب شهداء الأقصى" عن عملية مركبة واستحكام صاروخي ومدفعي استهدفت خلالها تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي المتمركز عند حاجز محور صلاح الدين وحاجز "نتساريم" محور الرشيد.

وأوضحت "كتائب شهداء الأقصى" في بيان: "في عملية مركبة واستحكام صاروخي ومدفعي، استهدف مجاهدو الوحدة الصاروخيه حاجز محور صلاح الدين برشقة صاروخية قصيرة المدى عيار 114 ملم".



وأضاف البيان: "تم استهدف أيضا حاجز نتساريم محور الرشيد برشقة صاروخية من طراز 107".

وأكدت "كتائب شهداء الأقصى" أن "النيران اشتعلت داخل الموقع الإسرائيلي، فيما تم استهداف القوات الإسرائيلية المتموضعة قرب مدرسة بدر بعدد من قذائف الهاون عيار 60 النظامي من أكثر من محور".

هذا وأعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، الإجهاز على قوة إسرائيلية يوم الجمعة 28 يونيو 2024 داخل مبنى به فوهة نفق بحي الشجاعية شرق غزة.