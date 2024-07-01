الجيش الأمريكي: تدمير 3 زوارق مسيرة للحوثيين في البحر الأحمر

قال الجيش الأمريكي، أمس الأحد، إنه دمر ثلاثة زوارق مسيرة لجماعة الحوثي في اليمن، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في البحر الأحمر في إطار "اشتباك للدفاع عن النفس".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "تقرر أن الزوارق (المسيرة) تمثل تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أفادت، أمس الأحد، بأنها تلقت بلاغا عن واقعة تتعلق بسفينة على بعد 13 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء المخا اليمني، لكن السفينة وطاقمها بخير.

وأوضحت الهيئة في مذكرة أن سفينة تجارية أبلغت عن اقتراب 12 قاربا صغيرا منها مع البقاء حولها لمدة ساعة تقريبا قبل مغادرة الموقع، مشيرة إلى أن السفينة تواصل الإبحار إلى الميناء التالي في رحلتها.

وتشن جماعة الحوثي اليمنية هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ على مسارات الشحن البحري منذ نوفمبر، قائلة إنها تفعل ذلك تضامنا مع الفلسطينيين في مواجهة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.