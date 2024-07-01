إيران: المقاومة في لبنان على أتم الاستعداد لمواجهة تهديدات إسرائيل

أجرى المشرف على وزارة الخارجية الإيرانية علي باقري، مباحثات هاتفية مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حول قضايا العلاقات الثنائية وآخر التطورات المتعلقة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وأفادت وكالة «تسنيم» للأنباء، صباح الاثنين، بأن باقري، أشار خلال المداخلة الهاتفية إلى الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان غزة.

وقال إن «تهديدات الكيان الصهيوني ضد لبنان هي استمرار لجرائم الاحتلال بحق سكان غزة وتعبر عن الطبيعة الهمجية لهذا الكيان».

ولفت في الوقت نفسه إلى أن «المقاومة في لبنان على استعداد تام لمواجهة تهديدات الكيان الصهيوني»، قائلًا إن «قوة المقاومة في لبنان الفريدة ستكون مكلفة لأي تجرؤ من قبل المحتلين المعتدين»، بحسب تعبيره.

وأضاف: «كما أن الصهاينة بعد تسعة أشهر غير قادرين على إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل 7 أكتوبر، عليهم أن يعلموا أن أي خطأ جديد يرتكبونه في لبنان سيخلق ظروفا جديدة على المستوى الإقليمي على حساب الصهاينة، حيث لن يتمكنوا عبر القتل والجرائم من تعويض فشلهم الاستراتيجي».

من جانبه، شكر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمهورية الإسلامية الإيرانية على اهتمامها الخاص بالقضية الفلسطينية، وانتقد جرائم كيان الاحتلال بحق أهل غزة.

ونوه أن «الإبادة الجماعية مستمرة في غزة، وأن المجتمع الدولي عاجز عن منع استمرار جرائم الاحتلال»، لافتًا إلى أن سياسة الاحتلال تتمثل في مواصلة ونشر التوتر في جميع أنحاء المنطقة.

وشدد على أن «تعاون طهران وأنقرة في القضية الفلسطينية والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة مهم جداً».