تقرير عبري: واشنطن تغيّر كلمة واحدة في المقترح الإسرائيلي لإغراء حماس

أفادت القناة 12 العبرية، بأن الولايات المتحدة تحاول الضغط على حركة حماس من أجل التوصل إلى اتفاق حتى قبل انتهاء المرحلة الحالية من الحرب المكثفة على قطاع غزة، ذاكرة أن الأمريكيين طلبوا، أمس الأحد، إجراء تغيير في العرض الإسرائيلي للصفقة، حيث ركزت واشنطن "على كلمة واحدة، لكنها ذات معنى عظيم".

وقال مسئولون مطلعون على تفاصيل المفاوضات للقناة 12 الإسرائيلية، إن الصياغة الجديدة التي اقترحها الأمريكيون تركز تحديدا على المادة 8 من الاتفاق، والتي تتحدث عن المفاوضات التي ستجرى في المرحلة الأولى من الصفقة فيما يتعلق بالمرحلة الثانية والحقيقة أن التعديل الذي اقترحه الأمريكيون يركز على كلمة واحدة فقط، بحسب ما نقلته وكالة "سما" الفلسطينية.

وتتمثل تلك الكلمة في صياغة المادة الثامنة التي تمت مناقشتها، وتنص على أنه "في موعد أقصاه اليوم السادس عشر، تبدأ المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين لتلخيص شروط تنفيذ المرحلة الثانية"، بما في ذلك كل ما يتعلق بمفاتيح إطلاق سراح المختطفين والأسرى.

وفي ردها الأخير، أبدت حماس تحفظاتها على هذا البند، إذ تريد أن تركز هذه المفاوضات فقط على عدد وهوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية مقابل كل جندي إسرائيلي حي أو محتجز إسرائيلي في غزة، ومنع إسرائيل من إثارة نزع السلاح من غزة وقضايا أخرى خلال هذه المفاوضات، بحسب "سما".

وبسبب هذا التحفظ من جانب حماس، يضغط الأمريكان من أجل تغيير كلمة واحدة - تغيير كلمة تضمين إلى كلمة أخرى، ربما فقط - مما يعني أن الحديث سيكون فقط حول مفاتيح المرحلة وليس حول شروط إضافية، بحسب "سما".