حزب الله ينشر مشاهد من استهداف دبابة ميركافا وآلية نمر داخل موقع عسكري إسرائيلي

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نشر الإعلام الحربي في حزب الله اللبناني يوم الأحد مشاهد من عملية استهداف دبابة ميركافا وآلية "نمر" داخل موقع رويسات العلم التابع للجيش الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية.

وأفاد بأنه قصف الدبابة ‏وآلية "نمر" بالصواريخ ‏الموجهة، مؤكدا أنه تمت إصابتهما إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرهما.‏

ووفق ما نشره حزب الله فإن عملية الاستهداف تمت في الـ29 من يونيو 2024.

والأحد، أعلن حزب الله استهداف مواقع مهمة تابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية في عمليات هي الأولى من نوعها.

وقال مراسل RT إن هذه العمليات هي الأولى من نوعها، موضحا أن النقطة المستهدفة، تبعد 15 كلم عن الحدود اللبنانية.

ووفق البيانات التي نشرها الإعلام الحربي فقد استهدف حزب الله ثكنة ‏برانيت بصاروخ بركان ثقيل، وثكنة ‏بيت هلل بصاروخ فلق، ومستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة.

وشنت ‏المقاومة الإسلامية أيضا هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على ‏مقر كتائب المدرعات التابعة للواء 188 في ثكنة راوية مما أدى إلى اندلاع النيران فيها وسقوط ‏إصابات مؤكدة.

كما أعلنت استهداف ‏موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية بالأسلحة الصاروخية.