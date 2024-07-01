 مايكل أوين: المحافظة على صلاح سلاح ليفربول للتتويج بالألقاب - بوابة الشروق
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مايكل أوين: المحافظة على صلاح سلاح ليفربول للتتويج بالألقاب

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 1 يوليه 2024 - 6:30 م | آخر تحديث: الإثنين 1 يوليه 2024 - 6:30 م

نصح مايكل أوين، أسطورة ليفربول، إدارة الريدز بشأن المحافظة على نجم الفريق محمد صلاح، قبل بداية الموسم الجديد، من أجل الإبقاء على حظوظ الفريق في المنافسة على البطولات الموسم المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت محمد صلاح بمغادرة ليفربول، هذا الصيف، إلى الدوري السعودي، خاصةً أن عقده في آنفيلد ينتهي بنهاية الموسم المقبل، في ظل اهتمام اتحاد جدة بالتعاقد مع هداف الريدز.

قال مايكل أوين في تصريحات نقلتها شبكة "ليفربول إيكو":" يجب على كل فريق أن يحافظ على اللاعبين صانعي الفارق في صفوفه، أعتقد أن ليفربول يمتلك 3 أو 4 لاعبين من هذه النوعية، وهو ما يفرق بين كونك فريقًا جيدًا أو رائعًا".

أضاف:" كل فريق يضم لاعبين جيدين وآخرين رائعين، ثم هناك لاعبون نخبة، هم الأفضل، مثل فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح".

أوضح:" إذا رحل صلاح وفان دايك عن ليفربول، فلن ينافسوا ولن يفوزوا بالدوري الإنجليزي في الموسم المقبل".

أتم:" وجود صلاح وفان دايك مهم للغاية، ما لم يتم استبدالهما بلاعبين بنفس المستوى، لذلك أدعم بقوة استمرارهما".


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