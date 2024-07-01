نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال حول سجونه إلى معازل تفتقر لكل مقومات الحياة الأساسية

قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبدالله الزغاري، إن الاحتلال حول سجونه إلى معازل تفتقر لكل مقومات الحياة الأساسية.

وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، أنّ مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، محمد أبوسلمية شاهِد على الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن آلاف الفلسطينيين من مدنيي قطاع غزة اعتقلهم الاحتلال دون الإفصاح عن أي معلومات بشأنهم.

ولفت إلى أن 57 أسيرًا استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح أن الاحتلال يُمارس سياسة التجويع بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق دولية لزيارة السجون الإسرائيلية، وكشف جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.



وفي وقت سابق من الإثنين، أفرج الاحتلال الإسرائيلي عن مدير مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، الدكتور محمد أبو سلمية، بعد أكثر من 7 أشهر من احتجازه، برفقة أعداد من الكوادر الطبية التي اعتقلها الاحتلال من مستشفيات قطاع غزة.