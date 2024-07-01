صحة بورسعيد: تحرير محاضر لـ88 منشأة غذائية بدون رخصة أو شهادة صحية

قال الدكتور وليد عبد المقصود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، إن إدارة الطب الوقائي برئاسه الدكتور محمد جودة، وأشراف أحمد شوقي، مراقب عام الأغذية ببورسعيد، شكلت لجنة من مفتشي الأغذية ببورسعيد ومدينة بورفؤاد، وقامت بالمرور على عدة منشآت غذائية بمختلف الأحياء.

ولفت إلى إعدام 543 كيلو أغذية متنوعة منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 55 محضرا بالمخالفة للقرار 243 لسنة 2016، لعدم حمل شهادة صحية سارية المفعول تثبيت الخلو من الأمراض المعدية، كما تم إخطار مركز استخراج تراخيص المحلات العامة بوجود 33 منشاة غذائية تدار بدون ترخيص، وعدد واحد منشاة بها خطر داهم على الصحة العامة، و2 منشأة تدار بدون ترخيص وبها خطر نقص شديد في الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الأغذية.