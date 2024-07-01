روسيا تعلن حالة الطوارئ في منطقة ساخا بعد اندلاع حرائق الغابات

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قالت وزارة الحماية المدنية في موسكو، اليوم الاثنين، إن السلطات في منطقة ساخا المعروفة أيضا باسم ياقوتيا في الشرق الأقصى الروسي، أعلنت حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات المدمرة التي تشتعل في أكثر من 331 ألف هكتار.

وأضافت الوزارة أن قوات الإطفاء نشرت نحو 1500 رجل إطفاء لإخماد ما يزيد على مئة حريق.

كما أشارت الوزارة إلى اشتعال 353 حريقا في مساحة تزيد على 600 ألف هكتار ، موضحة تضرر منطقة الشرق الأقصى بشكل أكبر.

وتضررت كذلك الغابات في منطقة أمور الحدودية مع الصين وفي منطقة بايكال وسط البلاد.

وبسبب الحرائق التي شهدتها منطقة القطب الشمالي تصاعدت أعمدة دخان هائلة خلال الأسابيع الأخيرة، كما غطت سحابة من الدخان الكثير من مدن المنطقة.

وأفادت خدمة كوبرنيكوس لرصد الغلاف الجوي التابعة للاتحاد الأوروبي يوم الخميس الماضي، بأن معظم الحرائق تركزت في الشمال الشرقي، حيث تعرضت مساحات شاسعة من الغابات للدمار في العام الماضي.

يشار إلى أن جمهورية ساخا هي إحدى الكيانات الفدرالية في روسيا. وهي تعد أكبرَ منطقة حُكم ذاتي في العالم.