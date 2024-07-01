ليبرمان: لا خيار أمام إسرائيل سوى مواجهة إيران مباشرة

قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، اليوم الاثنين، إنه ليست هناك إدارة للحرب في الحكومة الإسرائيلية، مضيفا "لا خيار أمام إسرائيل سوى مواجهة إيران مباشرة".

يذكر أن ليبرمان صرح مؤخرا بأنه يتعاون مع زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد للإطاحة بالحكومة الإسرائيلية، بحسب وكالة "سما" الفلسطينية.

وبدوره، قال لبيد، أمس، إن "على إسرائيل مواجهة إيران"، منتقدا سلوك الحكومة خلال الحرب واستمرارها بها.

وفي وقت سابق، قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إنه إذا هاجمت إسرائيل لبنان بعدوان عسكري شامل سيؤدي ذلك إلى حرب مدمرة.

وأكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أنه على الرغم أخذ طهران بالاعتبار أن تهديدات تجاه لبنان تقع في إطار "الحرب النفسية"، إلا أنه إذا خاضت إسرائيل حربا في لبنان فإن "كل الخيارات بما في ذلك المشاركة الكاملة لمحور المقاومة" ستكون مطروحة على الطاولة، بحسب ما نقلته قناة "الحرة" الأمريكية.

بدوره، رد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على إيران، السبت، قائلا إن "النظام الذي يهدد بالدمار يستحق التدمير".

وكتب كاتس، في حسابه عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "تهدد إيران اليوم بتدمير إسرائيل إذا ردت إسرائيل بشكل كامل على هجمات حزب الله من لبنان. ردي على إيران واضح: 1 - إذا لم يوقف حزب الله إطلاق النار وينسحب من جنوب لبنان، فسنتحرك ضده بكل قوة حتى يُستعاد الأمن ويمكن للسكان العودة إلى منازلهم. 2 - ⁠النظام الذي يهدد بالدمار يستحق التدمير"، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.