تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في مصر صورة لفتاة ترتدي حجابا أبيضا، زعموا أنها من طلاب الثانوية العامة، وأنها توفيت بسبب صعوبة امتحان الفيزياء.

وزعم النشطاء أن صاحبة الصورة هي نفس الفتاة المنتشر لها فيديو، وهي تصرخ في الشارع بزعم تعرضها الانهيار عصبي بسبب صعوبة اختبارات الثانوية العامة ما أدى لوفاتها، لكن ما الحقيقة؟

وبالبحث عن مصدر الصورة تبين أن صاحبتها فتاة تدعى مروة ياسر عليوة، حسبما نعتها صفحة محلية تدعى "الأحراز بلدنا"، وأكد المعلقون وفاتها، فيما ظهر أن "الأحراز" قرية تابعة لمحافظة القليوبية، بما يوحى بأن الفتاة من نفس المحافظة.

ولم تذكر الصفحة سبب وفاة الفتاة أو سنها وهل هي من طلاب الثانوية العامة أن لا لكن صورتها المنتشرة التقطت لها داخل فصلها الدراسي.

كما أن الفتاة التي ظهرت تصرخ خلال الفيديو المتداول لا تمت لمروة بأي صلة.

حيث جرت "الشروق" تحققا للفيديو، وظهر أن الفيديو قديم منذ عام 2021، وتمت إعادة نشره هذه الأيام عبر حساب شخصي على منصة "تيك توك" يدعى بالإنجليزية "أحمد الشرقاوي"، وقد أعاد مستخدم الحساب نشره وتثبيت أعلى الصفحة بعنوان "ربنا يرحم طلاب الثانوية العامة"، مستغلا الاستياء العام من صعوبة امتحان الفيزياء.

وبمراجعة التعليقات على الفيديو الأصلي بـ"تيك توك" ظهر أنها موجودة منذ عام 2021 مرورًا بأعوام 2022 و2023، وصولا لتعليقات حديثة كتبت من المتفاعلين يوم أمس.

-توفيت في منزلها.. فتاة أخرى مزعم وفاتها بسبب صعوبة امتحان الفزياء

وانتشرت صورة لفتاة أخرى بزعم تعرضها للإغماء ثم وفاتها عقب صعوبة امتحان الفزياء.



لكن الحقيقة أنها طالبة ثانوية تدعى "سلمى محمد إبراهيم"، وهي مقيدة بمدرسة السيدة زينب الثانوية بنات بالقاهرة، وتوفيت في منزلها فجر اليوم التالي من أدائها امتحان اللغة العربية للشهادة الثانوية هذا العام.



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ونعت إدارة السيدة زينب التعليمية بمحافظة القاهرة، الطالبة، عبر حساب الإدارة على "فيس بوك" قائلة: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، يتقدم الأستاذ يحيى حسين، مدير عام إدارة السيدة زينب التعليمية، وجميع العاملين بإدارة السيدة زينب التعليمية، وخاصة مدرسة السيدة زينب الثانوية للبنات، بخالص العزاء والمواساة لأسرة ابنة مدرسة السيدة زينب الثانوية للبنات، الطالبة بالصف الثالث الثانوي سلمى محمد إبراهيم، والتي وافتها المنية عقب أداءها امتحان اللغة العربية".

وتباينت آراء الطلاب حول صعوبة امتحان اللغة العربية، فيما ذكر بعض المعلمين أنه يحتاج ليقظة.

-سكتة قلبية.. وفاة طالبة بالبحيرة قبل أداءها امتحان بالثانوية العامة

خيم الحزن على محافظة البحيرة عقب وفاة الطالبة "سارة"، البالغة من العمر 17 عاما، بنوبة قلبية قبل أداء امتحان المادة الثالثة من الامتحانات التي بدأت عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الدراسي الحالي 2024.

وتوفيت سارة قبل يومين من أداء امتحان المادة الثالثة من امتحانات الثانوية العامة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب والطالبات المؤدون لامتحانات الثانوية العامة هذا العام، نحو 7 ملايين و450 ألفا و86 بجميع الشعب الثلاثة وهي علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي