كوندي رجل مباراة فرنسا وبلجيكا في يورو 2024

توج جول كوندي، لاعب منتخب فرنسا، بجائزة رجل مباراة فريقه أمام بلجيكا في الدور ثمن النهائي من يورو 2024.

واقتنص منتخب فرنسا بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 المقامة في ألمانيا بعد الفوز على منتخب بلجيكا مساء اليوم الإثنين، بنتيجة 1-0، باللقاء الذي جمعهما على ستاد مركور شبيل آرينا في مدينة دوسلدورف الألمانية.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق النيران الصديقة بهدف سجله مدافع بلجيكا يان فيرتونخن بالخطأ في مرماه ليتأهل الديوك للدور المقبل من اليورو.

وينتظر منتخب فرنسا في الدور ربع النهائي الفائز من مباراة البرتغال وسلوفينيا والمقرر لها اليوم الإثنين في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة والتي تقام على ستاد دوتش بانك بارك.