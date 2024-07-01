جيش الاحتلال يزعم إحباط محاولة تهريب 75 مسدسا وعشرات الأسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية

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زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إحباط محاولة لتهريب 75 مسدسا وعشرات الأسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية.

وادعى في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن «عملية التهريب هذه الأكبر من الأردن للضفة الغربية منذ بداية الحرب على غزة».

والأسبوع الماضي، أعلن جيش الاحتلال القضاء على وسام أبو إسحاق، المسئول عن عمليات تهريب الأسلحة لحركة حماس، عبر معبر رفح والأنفاق تحت الأرض.

وقال في بيان إن «أبو إسحاق قُتل في غارة جوية شنتها طائرات سلاح الجو، بتوجيه من المخابرات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة».