جانتس ينتقد الإفراج عن 50 معتقلا فلسطينيا: هذه الحكومة لا تستحق إدارة الحرب وعليها الاستقالة

علق الوزير السابق بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، على قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الإفراج عن 50 معتقلا من قطاع غزة.

وقال في تصريحات، نقلتها فضائية «الجزيرة»، صباح الاثنين: «الإفراج عمن منح رعاية للقتلة يوم 7 أكتوبر وساهم في إخفاء مختطفينا خطأ عملياتي وأخلاقي».

وأضاف: «هذه الحكومة لا تستحق إدارة الحرب وعليها الاستقالة ومن اتخذ قرار الإفراج عن أبو سلمية يجب أن يقال فورا».

وأشار إلى أن «رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا يمكنه مواصلة إدارة الحرب على هذا النحو»، قائلًا إن الوقت حان لتحديد موعد انتخابات.

وفي وقت سابق، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن 50 معتقلا من قطاع غزة، اعتقلوا خلال عدوانها المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقال المعتقل المحرر فرج السموني لحظة الإفراج عنه، إن المعتقلين في سجون الاحتلال وخاصة من غزة يعانون ظروفا وأوضاعا مأساوية لا تطاق.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلته في السادس عشر من نوفمبر الماضي من بيته في منطقة القرارة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، ونُقل الى معتقل «سديه تيمان»، وتم وضعه في خيمة تضم 30 معتقًلا.

ولفت إلى أن المعتقلين يتعرضون على مدار الساعة لعمليات تعذيب وتنكيل واعتداءات بمختلف أشكالها، وشبح طوال اليوم، فضلا عن الأمراض التي انتشرت بينهم، من جدري، وجرب وغيرها من الأمراض المعدية.

ولا يزال الاحتلال، يرفض حتى اليوم الإفصاح، عن أعداد حالات الاعتقال من غزة، وينفّذ بحقّهم جريمة الإخفاء القسري.