الصين تكمل بناء أكبر قاعدة لتخزين الغاز الطبيعي المسال

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أكملت إحدى الشركات التابعة للشركة الوطنية الصينية للنفط البحري «كنوك» بناء أكبر قاعدة لتخزين الغاز الطبيعي المسال في الصين، وهي خطوة تهدف إلى ضمان أمن الطاقة ودعم التنمية الخضراء في الحزام الاقتصادي لنهر اليانجتسي.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، قالت الشركة إن القاعدة الواقعة في مدينة يانتشنج بمقاطعة جيانجسو شرقي الصين، تتكون من مجموعة من خزانات الغاز تبلغ سعتها الإجمالية لتخزين الغاز الطبيعي المسال 2.5 مليون متر مكعب.

وتضم القاعدة أربع خزانات سعة تخزين كل منها 220 ألف متر مكعب، وست خزانات أكبر سعة تخزين كل منها 270 ألف متر مكعب.

وقال لي فنج، نائب رئيس مجموعة الغاز والطاقة التابعة لـ كنوك، إن القاعدة متصلة بخطوط أنابيب الغاز الرئيسية في البلاد وتوفر إمدادات الغاز للمقاطعات مثل جيانجسو وخنان وآنهوي وشاندونغج

وعند تشغيلها بشكل كامل، ستكون القاعدة قادرة على معالجة ما يصل إلى ستة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، وهو ما يعادل 8.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

ويكفي هذا الحجم لتلبية احتياجات الغاز السكنية في مقاطعة جيانجسو، التي يبلغ عدد سكانها الدائمين حوالي 85 مليون نسمة، لمدة 28 شهرا تقريبا.