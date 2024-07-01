تقرير: إسرائيل ستعلن خلال أيام انتهاء عملية رفح والحرب بشكلها الحالي

أفاد تقرير عبري، مساء الأحد، باعتزام إسرائيل الإعلان خلال أيام عن انتهاء عمليتها العسكرية البرية التي تشنها منذ نحو شهرين على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، والانتقال إلى المرحلة التالية من الحرب.

ووفقا لوكالة "سما" الفلسطينية، يأتي ذلك فيما يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في هذه الأثناء، مداولات أمنية خاصة في هذا السياق في مقر القيادة الجنوبية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بمشاركة كل من وزير الأمن، يوآف جالانت، ورئيس أركان الجيش، هرتسي هليفي، وقائد المنطقة الجنوبية وغيرهم من القيادات في هيئة الأركان العامة.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أنه "من المتوقع أن تعلن إسرائيل خلال الأيام المقبلة انتهاء العملية في رفح وانتهاء الحرب في شكلها الحالي"، مضيفة أن "نتنياهو يجري في هذه الأثناء مداولات مع مسئولين بارزين في الجيش حول نهاية العملية في رفح والتغيير الدراماتيكي (المتوقع) في أسلوب الحرب".

وبحسب القناة، يعني ذلك الانتقال لمرحلة المداهمات والاقتحامات المركزة والمحددة المصحوبة بهجمات جوية، علما بأن نتنياهو كان قد أكد في مقابلة أجراها مع القناة 14، الأسبوع الماضي، أن المعارك بشكلها الحالي (المعارك العنيفة والشديدة والمكثفة) التي يخوضها جيشه في مدينة رفح "على وشك الانتهاء".