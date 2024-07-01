محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال الرصف في شارع المبرة بفوة

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تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوة، في تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لرصف شارع المبرة بطول 900 متر، تحت إشراف اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة فوة.

كلف محافظ كفرالشيخ، بسرعة نهو جميع الأعمال في الوقت المحدد لها، ومراجعة البنية التحتية "مياه - صرف صحي – غاز"، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة.

وأكد المحافظ استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ، والهيئة العامة للطرق والكباري، في إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازي مع تحسين الخدمات بكل القطاعات الأخرى.