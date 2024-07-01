السعودية: توقيف 155 متهما في جرائم فساد من 7 وزارات

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، اليوم الاثنين، توقيف 155 متهمًا في جرائم "فساد" بينها الرشوة وغسل الأموال من سبع وزارات وهيئة الزكاة.

وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، في بيان اليوم، إنها نفذت 924 جولة رقابية، إضافة إلى 9623 جولة رقابية في المشاعر المقدسة والجهات الخدمية في موسم الحج خلال شهر يونيو 2024، وحققت مع 382 متهماً، فيما تم إيقاف 155 شخصاً، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

وكشفت عن أن الموقوفين من منسوبي وزارات الداخلية، والصحة، والتعليم، والشئون البلدية والقروية والإسكان، والتجارة، والنقل والخدمات اللوجستية، والثقافة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأكدت أن الموقوفين تورطوا بـ "جرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير وغسل الأموال".