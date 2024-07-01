 أبو الغيط: الأمانة العامة تلتزم دائما بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الجامعة العربية - بوابة الشروق
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أبو الغيط: الأمانة العامة تلتزم دائما بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الجامعة العربية

ليلى محمد
نشر في: الإثنين 1 يوليه 2024 - 8:58 م | آخر تحديث: الإثنين 1 يوليه 2024 - 8:58 م

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الأمانة العامة للجامعة تلتزم دوماً بالتنفيذ الكامل لقرارات الدول في كافة الموضوعات، مضيفاً أن التكليف الصادر للأمين العام المساعد السفير حسام زكي بزيارة لبنان موفدا شخصياً من جانبه للتواصل مع القوي السياسية اللبنانية، هو تنفيذ لقرارات مجلس الجامعة بشأن التضامن مع لبنان وتكليفها للأمين العام في هذا الخصوص.

من جهته، أوضح السفير حسام زكي في تصريح صحفي للمحررين الصحفيين المعتمدين لدي الجامعة العربية، أن تصريحات له في الموضوع قد فسرت في غير سياقها الصحيح، مشيراً إلى أن هذا لا يعني بأي حال زوال التحفظات والإعتراضات العديدة على سلوك وسياسات وأفعال ومواقف حزب الله ليس فقط داخليا وإنما إقليميا ً أيضا.
كما أشار إلى أن قرارات الجامعة العربية ذات الصلة وأهمها القرار الخاص بصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، الذي ينص في إحدى فقراته على الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الارهابية بما في ذلك إلى أي ميلشيات أو مجموعات مسلحة غير نظامية، وهو قرار معتمد بإجماع الدول الأعضاء.


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