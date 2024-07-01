أبو الغيط يكشف عن السياسة الخارجية للإخوان ودور الدعم العربي خلال ثورة 30 يونيو

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن الفلسفة الحاكمة في عهد الإخوان أدت إلى سياسة خارجية اتسمت بالمراهقة.

وأضاف أبو الغيط خلال حديثه مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "الشاهد"، في حلقة خاصة عن ذكرى ثورة 30 يونيو 2013 أنه بعد بيان 3 يوليو استطاع أن ينام مطمئنًا لمدة اثنتي عشرة ساعة، وذلك عقب فترة طويلة من القلق وعدم النوم، وتحديدًا منذ تولي جماعة الإخوان الحكم.

وأوضح أبو الغيط أنه في بداية الأمر كان يتوقع استمرار حكم الإخوان خمسمائة عام، وفي تلك الظروف وشعوره بالقلق قرر الحديث مع اللواء عمر سليمان، وكان ذلك خلال فترة علاج سليمان بالخارج لينقل إليه مخاوفه، ولكنه فوجئ به على عكس جميع توقعاته يؤكد له أن حكم الإخوان لن يستمر حتى لعام واحد.

وفي ضوء الدعم العربي والخليجي على وجه الخصوص لمصر في تلك المرحلة، أكد أبو الغيط على الوقفة الكبيرة لدول الخليج والسعودية مع مصر، قائلاً: "لقد دافعت السعودية في معركة نبيلة عن مصر، مشيداً بدعم وزير الخارجية السعودي الراحل الأمير سعود الفيصل، لمصر سواء فيما يخص جهوده لحشد القوى الدولية لتأييد الموقف المصري، أو فيما يخص موقفه خلال أزمة الغاز والوقود التي تعرضت لها مصر، موضحاً أنه فور الحديث مع الأمير سعود الفيصل وفي غضون 50 دقيقة، جاءه الرد أن المملكة لن تترك مصر، لتقوم بالفعل بإهداء مصر السفن المحملة بالغاز والوقود، والتي كانت تقدر وقتها بأكثر من 40 مليون دولار.

