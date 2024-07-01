متحدث التعليم عن مساءلة لجنة مراجعة امتحان الفيزياء: سنجري تحقيقات ونتخذ إجراءات

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن 90% من أسئلة امتحان الفيزياء بالثانوية العامة تم تناولها في امتحانات سابقة في الفترة من 2021 إلى 2023، حسبما أكدته اللجنة الفنية المتخصصة في مراجعة ورق الأسئلة وورق نموذج الإجابة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «الشمس»، مساء الإثنين، أن الأسئلة وردت أيضًا في نماذج استرشادية تصدرها الوزارة على مدار عامين.

وأشار إلى أن تدرج الصعوبة في أسئلة الامتحان كان مطابقا للمواصفات، وذلك بواقع 30% للمستويات العقلية البسيطة و40% للمستويات المتوسطة و30% للمستويات العليا.

وذكر أن أسئلة الامتحان يتم سحبها من بنوك الأسئلة، في حين أن هناك لجنة يتمثل دورها في مراجعة الصياغة والتأكد من صحتها ومطابقتها للمواصفات قبل طباعة الامتحان، وهي اللجنة التي ستتم مساءلتها.

وشدد على أن دور اللجنة هو مراجعة صياغة الأسئلة وتنقيتها وإجراء عملية إحلال وتبديل حال وجود سؤال غير مفهوم أو صياغته خاطئة، مؤكدا أنّ هناك تحقيقًا سيتم إجراؤه ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ونوه بأن أسئلة الامتحان لم تأتِ من إطار خارج المنهج حسبما تردد مؤخرا، لافتا إلى أنه تقرر منح الدرجة كاملة عن ثلاثة أسئلة جرى رصد ملاحظات عليها.