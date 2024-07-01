وزير دفاع إسرائيل: لدينا نحو 761 قتيلا من الجيش ونحتاج 10 آلاف جندي إضافي فورا

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الاثنين، عن حاجة جيش الاحتلال إلى 10 آلاف جندي إضافي على الفور.

وقال جالانت، خلال جلسة للجنة الخارجية والدفاع، إن هناك نحو 761 قتيلا من الجيش وأكثر من 4 آلاف مصاب، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضاف: «لا يعقل في هذا الواقع الذي فقدنا فيه أكثر من لواء كامل أن نعفي شرائح سكانية كاملة من الخدمة العسكرية».

وشدد على ضرورة تجنيد الحريديم بنسب أعلى في جيش الاحتلال، مؤكدا أنه يمكن أن يطرأ أي تطور مفاجئ في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إنَّ الحكم العسكري وحده في قطاع غزة سيتيح احتلال القطاع والسيطرة عليه ويمنع عودة حركة حماس.

وبشأن لبنان، أكد سموتريتش ضرورة شن حرب وإقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان بدلا من إبقاء هذه المنطقة في ما سماها أراضيهم.

وحذر من أنه إذا تم تأجيل قرار الحرب وتقويض قدرة حزب الله ستتكبد إسرائيل ثمنا باهظا وآلاف القتلى.