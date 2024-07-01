العراق: إنهاء الوجود الأجنبي على أراضينا مهمة لن نحيد عنها

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أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، إصرار العراق على إنهاء الوجود الأجنبي على أراضيه.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، عن السوداني قوله، خلال احتفال في بغداد: «لن نحيد عن مهمة استكمال السيادة كهدف لحكومتنا رغم التحديات، مدعومة من المؤسسات التشريعية والدستورية».

وذكر أن «الحكومة ملتزمة بعملها لإنهاء مهمة التحالفِ الدولي، وأيِّ شكلٍ من أشكالِ الوجودِ الأجنبي على أرض العراق».

وتابع: «الحكومة لا خيار أمامها سوى تحصينِ الدولة ومؤسساتها، وتعزيزِ فاعليتها بالدستور والقانون».