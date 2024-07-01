بيكفورد يشيد بزميله بلينجهام بعد الفوز على سلوفاكيا

أشاد جوردان بيكفورد، حارس مرمى المنتخب الإنجليزي، بزميله في الفريق جود بلينجهام بعدما أنقذ آمال المنتخب الإنجليزي في بطولة كأس أمم أوروبا المقامة حاليا في ألمانيا، وذلك بعد الفوز بصعوبة على سلوفاكيا في دور الستة عشر.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن المنتخب الإنجليزي لم يكن مقنعا في الدور الأول رغم تصدره المجموعة الثالثة، وكان وصيف نسخة 2020 قريبا من توديع البطولة مثلما حدث قبل ثمانية أعوام أمام أيسلندا، وبدا أنها المباراة الأخيرة لفريق المدرب جاريث ساوثجيت.

لكن نجم ريال مدريد بلينجهام سجل هدفا رائعا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، بضربة خلفية مزدوجة أعقبها هدف بضربة رأس من هاري كين في الشوط الإضافي الأول ليفوز المنتخب الإنجليزي 2 /1.

وقال بيكفورد في معسكر المنتخب الإنجليزي في بلانكهاين، اليوم الاثنين: "كانت مباراة صعبة للغاية".

وأضاف: "قلت في لقاء قبل المباراة إن الأمر لا يتعلق بالطريقة التي ستلعب بها، بل بالإصرار والعزم على تحقيق الفوز وهذا ما فعلناه، دخلنا في مأزق ونجحنا في الخروج منه".

وأوضح بيكفورد: "لدينا نجمان في الفريق، جود بلينجهام وهاري كين، وقد نجحا في جلب الفوز".

وتابع : "جود الفتى الذهبي، مرة أخرى من خلال ضربة خلفية مزدوجة يبقينا في المباراة، وفي البطولة".