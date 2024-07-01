 مستشار رئيس فلسطين: قطاع غزة جزء من أراضينا.. والاحتلال ليس له حق ترتيب بيتنا الداخلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستشار رئيس فلسطين: قطاع غزة جزء من أراضينا.. والاحتلال ليس له حق ترتيب بيتنا الداخلي


نشر في: الإثنين 1 يوليه 2024 - 7:03 م | آخر تحديث: الإثنين 1 يوليه 2024 - 7:03 م

قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي وينتهك القانون الدولي ويجب إزالته، مشددًا على أن قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الإثنين، أنه لا يمكن هذا قطاع غزة عن الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن أي حديث في هذا الإطار لا يمكن قبوله.

وأشار إلى أن ترتيب الأوضاع الداخلية من شأن الفلسطينيين وليس من شأن حكومة الاحتلال، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يحق له تحديد مستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشدد على أن الفلسطينيين هم أصحاب الدار وتحديد مسار الأوضاع الداخلية في قطاع غزة من مسئوليتهم الوطنية.

وأكّد تمسُّك الفلسطينيين بالشرعية الدولية وأنهم يريدون تنفيذ دقيق وأمين للقرارات الدولية، بما يضمن التخلص من الاحتلال وتطبيق العدالة السياسية على الأراضي الفلسطينية.

 


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