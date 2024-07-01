كين: الفوز على سلوفاكيا يمنحنا هذه الميزة

يرى هاري كين قائد منتخب إنجلترا أن الفوز المتأخر على سلوفاكيا في دور الستة عشر لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا بإمكانه أن يقرب بين أعضاء منتخب الأسود الثلاثة قبل مواجهة سويسرا في دور الثمانية من البطولة القارية.

وسجل كين هدفا في الوقت الإضافي ليقود منتخب إنجلترا لفوز مثير على سلوفاكيا 2 /1 بعد أن سجل جود بيلينجهام هدفا مذهلا من تسديدة خلفية مزدوجة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة ليفرض التعادل والوقت الإضافي.

وقال كين "نحن فخورون ببعضنا البعض... كان بمقدورنا الفوز 3 /صفر وإنجاز المهمة بشكل جيد للغاية والخروج فائزين، لكن في بعض الوقت عليك أن تمر بهذه اللحظات لكي تنظرون إلى أعين بعضكم البعض وتحصلون على دفعة إضافية".

وأشار قائد منتخب إنجلترا " لقد وضعت نفسك في الحفرة وعندما تخرج منها فإن هذا يمنحك هذه الطاقة المختلفة، هذا التكاتف المختلف".

وأوضح "بصرف النظر عن السيناريو الذي ينتظرنا المباراة القادمة، فإننا على أتم الجاهزية، نثق ببعضنا البعض وندرك أننا سنفعل ما يتطلبه الأمر من أجل بعضنا البعض".

وبشان هدف بيلينجهام قال كين "إنه هدف مذهل وتسجيل الهدف في هذا الوقت القاتل دليل على عقليته"

وأكد "اللمسة الأخيرة وتوقيت الهدف أمر استثنائي، هذا لخص موسم جود وما فعله في ريال مدريد في موسمه الأول ".

وعن المواجهة أمام سويسرا قال كين "ستكون مباراة صعبة، لكن كل مباريات البطولة صعبة".

وختم بالقول "منتخب سويسرا قدم بطولة رائعة حتى الآن، الفوز على إيطاليا ليس بالأمر السهل، نتوقع مباراة أخرى صعبة، لكننا سنفعل ما نقوم به دائما، سنستعد خلال الأسبوع ونحلل المباراة وننظر إلى سويسرا وما فعلته حتى الآن ومعرفة نقاط ضعفهم".