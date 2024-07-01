ارتفاع معدل التضخم في باكستان لأول مرة منذ 6 أشهر

أعلن مكتب الإحصاء الباكستاني ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر الماضي، لأول مرة منذ 6 أشهر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال مكتب الإحصاء إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال يونيو الماضي بنسبة 57ر12%، في حين كان المحللون الذين استطلعت بلومبرج رأيهم يتوقعون ارتفاعه بنسبة 7ر12% بعد ارتفاعه بنسبة 8ر11% خلال مايو .

ياتي ذلك فيما قال وزير المالية الباكستاني محمد أورانجزيب أمس إن بلاده تتوقع استقبال بعثة من صندوق النقد الدولي مجددا خلال الشهر الحالي لبحث برنامج قروض جديد، حيث تأمل باكستان في اتمام المحادثات بنهاية الشهر.

وأشار وزير المالية الباكستاني إلى أن هذه الزيارة لم تكن إلزامية بالنسبة للاتفاق على مستوى الموظفين بين الجانبين في ظل استمرار المحادثات.

وزار مسؤولو الصندوق باكستان لمدة 10 أيام خلال مايو الماضي، عندما تم الاتفاق على إطار العمل الأساسي بما في ذلك المستهدفات المالية للبلاد.

وتسعى باكستان إلى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد بشأن برنامج قروض والذي سيستمر 3 سنوات على الأقل لإصلاح الثغرات في الاقتصاد والمساعدة في خدمة ديونها. وفي الصيف الماضي تجنبت باكستان بصعوبة التخلف عن سداد ديونها.