استنكر السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الأخبار المتداولة بشأن إزالة الجامعة حزب الله اللبناني من تصنيف المنظمات الإرهابية، منوهًا أن الإعلام العربي يعاني مشكلة في «المسميات».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحدث»، المذاع عبر فضائية «الجديد»، اليوم الاثنين: «لم يدعِ أحد في الجامعة في أي لحظة أن هناك قوائم تصنيف أو قوائم لجماعات إرهابية».

وأشار إلى أن القرار الخاص بالتدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، الصادر عام 2016، تضمن إقران كلمة حزب الله بـ«الإرهابي»، قائلًا إن هذا الأمر استمرار حتى عام 2023.

وأوضح أن القرار شهد عدة تعديلات خلال تبنيه في قمة جدة، ومن ضمنها سقوط الإشارة إلى حزب الله بوصفه «إرهابيا»، مؤكدًا أن الأمر حدث بناء على رغبة الدول العربية.

وذكر أن «اللجنة الخاصة بالتدخلات الإيرانية والقرار الخاص بها لم يعد قائمًا أو موجودًا في قمة البحرين»، موضحًا أن اللجنة ونظيرتها التركية، استبدلتا بلجنة التدخلات الأجنبية في الشئون العربية.

ونوه بأن «وصف حزب الله بكلمة الإرهابي بدأ اعتبارًا من 2016، أي قبل استلام الأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط، لمنصبه في منتصف نفس العام».

وذكر أن «الأمين العام امتنع عن لقاء أي من قيادات حزب الله خلال الفترة من 2016 وحتى 2023، في ظل استمرار استخدام كلمة (الإرهابي) بقرار اللجنة»، مضيفًا: «مع إزالة الوصف الآن لم يعد هناك مانعًا من اللقاء».