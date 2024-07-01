المحكمة الإسبانية العليا ترفض منح عفوا عن زعيم كتالونيا الانفصالي بوجديمون

رفضت المحكمة الإسبانية العليا طلب العفو الذي تقدمت به الحكومة الإسبانية عن كارلس بوجديمون زعيم كتالونيا السابق، الذي يعيش في المنفى في بلجيكا منذ أن قمعت مدريد الحركة الانفصالية في أعقاب الاستفتاء، وانفصاليين آخرين وأيدت مذكرة الإيقاف.

ويعني ذلك أن بوجديمون / 61 عاما/، الذي يسعى لتولي رئاسة وزراء كتالونيا مجددا بعد الانتخابات الإقليمية التي ستجرى في منتصف مايو المقبل لن يتمكن حاليا من العودة من منفاه إلى إسبانيا.

وشبه بوجديمون في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي إكس ، القضاة بالمافيا.

وقالت صحيفة "إل باييس" اليوم الاثنين، إن القرار يشكل انتكاسة خطيرة لحكومة رئيس وزراء إسبانيا اليساري بيدرو سانشيز.

وفي حالة فشل المفاوضات الجارية بشأن تشكيل حكومة كتالونيا بحلول 26 أغسطس ، سيتم إجراء انتخابات جديدة أخرى.

وأصبح من غير الواضح حاليا ما سيسير عليه الحال ، فيما لا يزال من الممكن الاستئناف ضد قرارات قضاة المحكمة.