غارات إسرائيلية تستهدف عددا من المناطق جنوب لبنان

أغار طيران الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الإثنين، على بلدتي "كفركلا" و"عيتا الشعب" في جنوب لبنان، وقصفت مدفعية الاحتلال، بعد ظهر اليوم حرج بلدة "كفركلا" الجنوبية بالقذائف الفوسفورية.

وأغار الاحتلال على بلدة "كفركلا" في جنوب لبنان مرتين متتاليتين، وقصفت المدفعية بعد ظهر اليوم حرج بلدة "كفركلا" الجنوبية بالقذائف الفوسفورية مما تسبب باندلاع النيران في المكان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية ، في وقت سابق من اليوم الإثنين ، عددا من المناطق في جنوب لبنان.

وأغار طيران الاحتلال صباح اليوم على منزل في جنوب لبنان، كما أغار على بلدة بليدا الجنوبية، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان أمس الأحد ثلاثة من عناصرها ليرتفع عدد الذين سقطوا على طريق القدس إلى 388 قتيلا.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.