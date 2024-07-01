جالانت: نحتاج 10 آلاف جندي إضافي فورا

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الدفاع يوآف جالانت تأكيده، اليوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى 10 آلاف جندي إضافي للجيش على الفور، وفقا لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تفاقم أزمة القوة البشرية في جيش الاحتلال، مشيرة إلى أنّ الجيش يجد صعوبة في بقاء الضباط فيه.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن "900 ضابط برتبة نقيب ورائد، طلبوا التسريح من الجيش هذا العام، مقارنةً بـ 100 إلى 120 ضابط كانوا يطلبون ذلك في السنوات الماضية، وفقا لما نقلته وكالة "سما" الفلسطينية.

واعتبرت القناة 12 أن الارتفاع الحاد في عدد الضباط الذين يطلبون التسرّح "أزمة الدولة وليس أزمة الجيش وحده"، واصفةً الأمر بـ"المثير للقلق".

وبيّن المحلل العسكري في القناة 12، نير دفوري، أنّ أحد أصعب الأمور هو إبقاء الضباط الآن في الجيش الإسرائيلي، في المناصب المهمة، لافتاً إلى أنّه خلال الأشهر الأخيرة بدى واضحاً توجه الضباط بمغادرة الجيش أو التفكير بذلك.

وأضاف أنّ معظم الضباط برتبة نقيب ورائد، هم من شريحة عمرها نهاية العشرينات، ومن الفترض أن يبقوا ويخططوا لمسيرتهم خلال 15 أو 20 سنة المقبلة في الجيش.