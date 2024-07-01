غدا طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

يؤدي غدا طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية والفرنسية والألمانية)، ويتكون الامتحان من 31 سؤالا، مقسمة إلى 29 سؤالا موضوعيا (اختيار من متعدد) وسؤالين مقاليين.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة الامتحان بنفس مواصفات العام الماضي دون أي تغيير، وتم سحب الأسئلة من بنوك الأسئلة، وتتابع غرفة العمليات المركزية بالوزارة قبل بدء الامتحان وصول صناديق الأسئلة إلى جميع اللجان من خلال التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما يتم التأكد من تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكدت الوزارة، السماح للطلاب بدخول اللجان بداية من الساعة الثامنة والربع صباحا، لإجراء عملية التفتيش بشكل دقيق ودخول اللجان قبل الامتحان بعشر دقائق لإتاحة الوقت للطلاب لكتابة بياناتهم، ووجهت الطلاب بالتدقيق عند كتابة البيانات والتأكد من تطابق رقم نموذج الامتحان على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وذلك بمتابعة الملاحظين داخل لجان الامتحان أيضا، والتأكد من مراجعة الملاحظين لدقة البيانات، ومنع كتابة الملاحظ البيانات نيابة عن الطالب.

وشددت على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أية أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان بهدوء دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية، مع تفتيش دورات المياة تفتيشا دقيقا، مع السماح باستقبال المراوح من أولياء الأمور من خلال مجلس الآباء والأمناء والمعلمين.

وأعلنت مواصلة تقديم المراجعات النهائية المجانية خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، وأكدت أن المراجعات النهائية تشهد إقبالًا غير مسبوق فى جميع المحافظات من قبل الطلاب، ويتم من خلالها العديد من المراجعات لتدريب الطلاب على أساليب الامتحانات، وكيفية استخدام البابل شيت.