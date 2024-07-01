حزب الله يعرض مشاهد من استهدافه مقر الفرقة 91 في ثكنة برانيت التابعة للجيش الإسرائيلي

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية نفذها، استهدف خلالها مقر الفرقة 91 في ثكنة برانيت التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مقر الفرقة 91 في ثكنة برانيت التابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية".

وأظهر مقطع الفيديو تجهيز الصواريخ ولحظة إطلاقها على الموقع ووقوع انفجار كبير بالمنطقة.

وذكر "حزب الله" في بيان: "ردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة حولا، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 30-06-2024 مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة ‏برانيت بصاروخ بركان ثقيل، فأصيبت إصابة مباشرة ودمر جزء منها، ووقع فيها إصابات مؤكدة".‏

وأفادت وسائل إعلام عبرية يوم الأحد، بإصابة جنود إسرائيليين بجروح خطيرة جراء سقوط مسيرة متفجرة في هضبة الجولان، فيما أعلن "حزب الله" مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ والمسيرات على مواقع عديدة.



كما ذكرت أن "مروحية عسكرية هبطت في مستشفى رامبام في حيفا تنقل على متنها إصابات جراء انفجار طائرة بدون طيار في الجولان".