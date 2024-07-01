أكد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق بيني جانتس، اليوم الاثنين، أن لبنان سيدفع الثمن إذا استمر الوضع كما هو في الحدود الشمالية، وذلك في ظل موجة تصعيد كبير مع حزب الله.

وشدد جانتس خلال إحاطة لوفد من سفراء الدول الأوروبية، على ضرورة أن يقرر حزب الله بأن ما إذا كان لبنانيا أم إيرانيا وإلا سيدفع الثمن"، بحسب موقع "إسرائيل اليوم".

وتابع: «لا يمكننا أن نسمح بأن يتكرر 7 أكتوبر على الجبهة الشمالية»، موجّها نصيحة للأوروبين بعدم تجاهل الواقع في الساحة الشمالية.

وفي وقت سابق، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إنَّه من الضروري شن حرب وإقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان بدلا من إبقاء هذه المنطقة في ما سماها أراضيهم.

وحذر من أنه إذا تم تأجيل قرار الحرب وتقويض قدرة حزب الله ستتكبد إسرائيل ثمنا باهظا وآلاف القتلى.