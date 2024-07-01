الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون يندى له جبين الإنسانية

قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، إن المرصد أصدر أربعة تقارير عن أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، أن التقارير الأربعة وثقت عشرات الأسرى الفلسطينيين ممن أعدمهم الاحتلال.

وأشار إلى أن الأسرى ينقلون مباشرة إلى المستشفيات جراء التعذيب، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول إخفاء ما يحدث من تعذيب رغم ما تُرك على أجساد الأسرى من آثار.

وشدد على أن ما يجري بحق الأسرى الفلسطينيين يندى له جبين الإنسانية، واصفًا المواقف الدولية تجاه ما يتعرض له الأسرى بأنها خجولة.

ونوه بأن هناك ثمة تركيز دولي وأممي على المحتجزين الإسرائيليين، بينما آلاف الأسرى الفلسطينيين يتعرضون للقتل والموت.

وتابع: «هناك توثيق لعشرات حالات السجناء الذين أعدموا داخل السجون الإسرائيلية أو فقدوا الحياة جراء التعذيب، وهناك أيضا المشاهد المروعة التي تخرج بشكل شبه يومي، والشهادات المروعة حول عمليات الاغتصاب التي يتعرض لها الأفراد».