 حاكم بيلجورود: هجوم أوكراني بـ40 طائرة مسيرة على المنطقة يسفر عن مقتل طفلة في السابعة - بوابة الشروق
الإثنين 1 يوليه 2024 12:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

حاكم بيلجورود: هجوم أوكراني بـ40 طائرة مسيرة على المنطقة يسفر عن مقتل طفلة في السابعة

د ب أ
نشر في: الإثنين 1 يوليه 2024 - 12:06 م | آخر تحديث: الإثنين 1 يوليه 2024 - 12:06 م

قال حاكم مقاطعة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف، عبر شبكة التواصل الاجتماعي (فكونتاكتي)، اليوم الاثنين، إن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجوما بنحو 40 طائرة مسيرة على منطقة بيلجورود الحدودية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أضاف جلادكوف أن "نحو 40 طائرة مسيرة شنت هجمات على منطقة بيلجورود"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال الحاكم، إن القوات الأوكرانية قصفت مستوطنات في أنحاء المنطقة 10 مرات أمس الأحد، مما أسفر عن مقتل طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات وإصابة سبعة أشخاص آخرين بجروح.

وأضاف جلادكوف، أنه جرى تدمير خمسة منازل بالكامل في منطقة بيلجورود نتيجة الهجمات الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك