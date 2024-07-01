اليهود المتشددون في إسرائيل يحتجون ضد الخدمة العسكرية الإلزامية

احتج آلاف اليهود المتشددين في إسرائيل يوم الأحد ضد تجنيدهم الإلزامي في الجيش.

واندلعت الاحتجاجات على إثر قرار أصدرته المحكمة العليا مؤخرا ببدء تجنيد الرجال من اليهود المتشددين في الخدمة العسكرية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بوقوع اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة في القدس مساء الأحد.

وتم استخدام أفراد شرطة الخيالة ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يرتدون سترات سوداء. وألقى المتظاهرون الحجارة وهاجموا أفراد الشرطة، مما أسفر عن اعتقال خمسة أشخاص.

يشار إلى أنه كان هناك إعفاءات من الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال اليهود المتشددين في إسرائيل لعقود من الزمان. ومع ذلك، انتهت هذه الإعفاءات قبل ثلاثة أشهر وفشلت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تمرير تشريع من شأنه أن يثبت ذلك في القانون.

ونتيجة لذلك، أمرت المحكمة العليا بإلغاء الإعانات التي تقدمها الدولة للرجال المتشددين في سن التجنيد الذين يدرسون في المدارس الدينية.

وأصدرت النائبة العامة في إسرائيل جالي بهاراف ميارا في نهاية شهر مارس الماضي حكما يقضي بإلزام الجيش بتجنيد طلاب المدارس الدينية الذين كانوا معفيين إلى حد كبير من الخدمة العسكرية في السابق.

ويرتبط القرار بنحو 63 ألف رجل، وهو ما قد يعزز من قدرة القوات في ضوء حرب غزة والتصعيد المحتمل مع حزب الله المدعوم من إيران على الحدود الشمالية لإسرائيل.

وينظر إلى القرار على أنه انتكاسة مريرة لحكومة نتنياهو الدينية اليمينية.