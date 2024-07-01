قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الاثنين 16 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية.

وقال نادي الأسير وهيئة شئون الأسرى والمحررين في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، إن الاعتقالات شملت طالبة في جامعة بيرزيت، وأطفال وأسرى سابقين، إضافة إلى خمسة مواطنين من سكان غزة يقيمون في الضفة كمرافقين لمرضى بينهم سيدتان.

وأضاف البيان، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة رام الله والبيرة، فيما توزعت بقيتها على محافظات الخليل، ونابلس، وطوباس، إلى جانب ذلك نفذت قوات الاحتلال عمليات تحقيق ميداني مع مجموعة من المواطنين في بلدة تل في نابلس أفرج عنهم لاحقاً.

ووفق البيان "بلغت حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من 9465، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".