الدفاع التركية: تحييد عنصرين إرهابيين شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد "إرهابيين" اثنين من تنظيم حزب العمال الكردستاني /وحدات حماية الشعب الكردية في شمال العراق.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين أنه تم تحييد العنصرين في منطقة عملية "المخلب – القفل شمال العراق،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وتستخدم تركيا كلمة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذين يتم قتلهم أو أسرهم أو إصابتهم من جانب القوات التركية .

وفي 17 أبريل 2022 أطلق الجيش التركي عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل حزب "بي كيه كيه " في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان، وجبال قنديل في شمال العراق ، حيث يشن منها الحزب هجمات على الداخل التركي.

ووفقا لبيانات تركية، تسبب "بي كيه كيه "في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي