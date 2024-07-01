بثت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس يوم الأحد مقطع فيديو تحت عنوان "إعدادنا مستمر" لأحد كوادرها في وحدة التصنيع العسكري خلال إعداد عبوات ناسفة.



وأظهرت المشاهد المصورة أحد مقاتلي "القسام" يجهز عشرات العبوات المتفجرة كتب عليها "عبوة العمل الفدائي"، وجرى وضع عدد منها في حقائب سوداء.

وظهر في خلفية عنصر "القسام" شعارات "لا يفل الحديد إلا الحديد"، و"من يرنو فنائي يبحث عن سراب" و"طوفان الأقصى" و"نصر من الله وفتح قريب".

كما وثق الفيديو جهاز تلفزيون خلال عرض أحد البرامج التلفزية للمحلل العسكري فايز الدويري خلال حديثه عن إحدى عمليات "القسام".

واختتمت "كتائب القسام" نهاية المقطع المصور بكلمتين: "إعدادُانا مُستمر".