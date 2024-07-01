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بلينكن: بايدن أعاد الثقة العالمية في القيادة الأمريكية

وكالات
نشر في: الإثنين 1 يوليه 2024 - 10:19 م | آخر تحديث: الإثنين 1 يوليه 2024 - 10:28 م

رد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، على الانتقادات الموجهة لأداء الرئيس جو بايدن في مناظرة الأسبوع الماضي، قائلا إن سياساته على مدى السنوات الثلاث ونصف الماضية عززت الثقة في القيادة الأمريكية في العالم.

ومع تعبير وسائل إعلام عالمية عن انزعاجها من أداء بايدن في المناظرة مع دونالد ترامب، سُئل بلينكن في إحدى فعاليات معهد بروكينجز عما يجب أن يعرفه "الأصدقاء والأعداء" في جميع أنحاء العالم عن القيادة الأمريكية في عهد بايدن.

وقال بلينكن إن الناس في جميع أنحاء العالم ينظرون إلى ما فعله بايدن منذ توليه منصبه، وليس ليلة واحدة فقط، وأنهم يقدرون سياساته، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف "لقد رأوا رئيسا أعاد استثمار أمريكا، وأعاد استثمار أمريكا في العالم، وأعاد الاستثمار في هذه التحالفات، وفي هذه الشراكات بالطرق التي يسعون إليها ويريدونها".

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