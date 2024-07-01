محافظ المنوفية يتابع التزام المحال التجارية والورش بمواعيد الغلق الصيفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود الوحدات المحلية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة؛ لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، واللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بشأن الالتزام بالمواعيد الجديدة لغلق المحال والمولات التجارية على مستوى الجمهورية خلال الفترة من أول يوليو 2024 حتى 26 سبتمبر 2024.

وشدد محافظ المنوفية، في بيان اليوم الإثنين، على ضرورة المتابعة لقرار الغلق الجديد وتطبيقه بكل حزم بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية وتكثيف الحملات المفاجئة على كل الورش والمحال التجارية؛ للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ببدء تنفيذ القرار من مساء اليوم.

وناشد محافظ المنوفية، أصحاب المحال والأنشطة التجارية، ضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الواردة بالقرار الجديد بما يساهم في ترشيد استهلاك الكهرباء، مشددا على أن من يخالف تنفيذ القرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

ونوه المحافظ، أن مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميًا من الساعة الثامنة صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين.

يذكر أن القرار يتضمن مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، حيث يتم الفتح يومياً في تمام الساعة السابعة صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق المحال الساعة الحادية عشر مساءً.

كما سيتم فتح المولات التجارية يومياً اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحاً.

فيما يتم فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا من الساعة السادسة صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي، وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحا.

ويستثني من المواعيد الواردة بالقرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات، ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات المهمة التي تقدم للمواطنين.