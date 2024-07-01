 السلطات الأوكرانية تعلن إحباط انقلاب عسكري في أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السلطات الأوكرانية تعلن إحباط انقلاب عسكري في أوكرانيا

د ب ا
نشر في: الإثنين 1 يوليه 2024 - 5:26 م | آخر تحديث: الإثنين 1 يوليه 2024 - 5:32 م

أعلنت السلطات الأوكرانية عن إحباط محاولة انقلاب، حيث حاولت مجموعة القيام "باستفزازات" في العاصمة الأوكرانية كييف أمس الأحد، بالتزامن مع احتفال البلاد بيوم الدستور، حسبما ذكر جهاز الاستخبارات ومكتب المدعي العام في أوكرانيا اليوم الاثنين.

وذكر التقرير أن الخطط تضمنت احتلال البرلمان خلال مظاهرة وتشكيل "حكومة مؤقتة".

وذكر التقرير أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع أربعة رجال، حيث جرى احتجاز اثنين منهم.

وأضاف التقرير أنه تم العثور على أسلحة وذخائر خلال المداهمات. ويمكن أن يواجه المشتبه بهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات في حال ثبتت إدانتهم.

وتجري التحقيقات السلطات في مدينة ايفانو فرانكيفسك غربي أوكرانيا.

وتم إعلان منطقة أمنية حول الحي الحكومي في العاصمة كييف، حيث تم تقييد الوصول إليها والحق في التظاهر.

وتعلن السلطات الأوكرانية بانتظام عن اعتقال مخبرين ومؤيدين لروسيا.


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