مسئول أمني إسرائيلي سابق يحذر من اندلاع حرب إقليمية: لسنا مستعدين لها

حذر الجنرال احتياط إسحاق باريك، مفوض قبول الجنود السابق بالجيش الإسرائيلي، مما وصفه بالحرب الإقليمية متوقعا اندلاعها في وقت إسرائيل غير مستعدة لها.

ونقل موقع "I24" الإسرائيلي عن باريك، تصريحات أدلى بها في مقابلة صباح اليوم الاثنين، في برنامج "الطبعة الصباحية" مع دانييل روث أفنيري، وتناول خلالها أحداث الفترة الأخيرة على الجبهتين الأمنية والسياسية في إسرائيل.

ورجح المسؤول الأمني السابق أن "تكون هناك حرب إقليمية لسنا مستعدين لها، نحن نستعد للكارثة القادمة"، مستنكرا ما وصفه بـ "خروج وزير الأمن يوآف جالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي عن المسار"، مؤكدا "أنهم لا يعرفون ما يحدث أمامهم"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وتتصاعد المخاوف من اندلاع حرب شاملة على جبهة لبنان في ظل التهديدات المتبادلة واستعدادات الجيش الإسرائيلي للانتقال للمرحلة التالية من حربه على غزة.

وفي وقت سابق، أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بإصابة 9 إسرائيليين بينهم 2 بجروح خطيرة جراء سقوط طائرة مسيرة أطلقها "حزب الله" اللبناني على هضبة الجولان.