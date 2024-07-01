مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية والتعاون الإسلامي في مجال حقوق الإنسان

شهد مقر منظمة التعاون الإسلامي في جدة، أمس، توقيع "مذكرة تفاهم بشأن التعاون التقني" بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة في قطاع الشئون الاجتماعية - إدارة حقوق الإنسان والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، اعتزاز جامعة الدول العربية بالتعاون الناجح القائم بين منظومتي جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وبالجهود الرامية لتوطيد الشراكة المؤسسية بين المنظومتين، معربة عن سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم كلبنة جديدة في مسار تعزيز البناء الحقوقي والشراكة المؤسسية العربية الإسلامية.

وأضافت أن هذا التوقيع هو إمتداد طبيعي للتعاون القائم بين المنظومتين على مختلف الأصعدة، بل وخطوة مُضافة لتاريخ حافل من العطاء، وحاضر ممتلئ بالنشاط، ومستقبل نعد سويا لازدهاره.

كما أكدت أن هذا التعاون وهذه الشراكة تبرز أهميتها ويتبلور تأثيرها إقليميا ودوليا في أوقات الشدائد، ويدرك الجميع حينها أهمية هذه العروة الوثقى، التي نعتز بها ونعمل على تنميتها ونرتكز عليها في مختلف شُعب أعمالنا.

وشددت على أن القمة العربية - الإسلامية المشتركة في نوفمبر الماضي بالرياض شكلت أحد مظاهر هذا التلاحم الذي ومن تجلياته المساعي القائمة على مستوى اللجنة الوزارية المكلفة من القمة من أجل شعبنا الفلسطيني الصامد والمرابط أمام العدوان المتوصل للقوة القائمة بالاحتلال، مضيفة بأن تعزيز التعاون بين آليات حقوق الإنسان الإقليمية العربية الإسلامية أضحى ضرورة سيما من أجل إخوتنا في فلسطين، فالجهود السياسية المبذولة لا تنفك عن الجهود النوعية وفي مقدمتها الإغاثة العاجلة ورصد وتوثيق الجرائم وتنشيط القضية الفلسطينية أمام مختلف المحافل الحقوقية والقضائية الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم بشأن التعاون التقني، والتي تم التوقيع عليها من قبل كل من السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية والسفير طلال خالد سعد المطيري رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، تركز بالأساس على تعزيز التوعية بثقافة حقوق الإنسان لاسيما من خلال بناء القدرات وإعداد الدراسات والأبحاث المشتركة وعقد الندوات والمحاضرات وتبادل المعلومات والزيارات والدعوات.